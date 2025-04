C à vous du 9 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 8 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Jour-J pour les taxes Trump, nouvel ordre mondial, présidentielle 2027… Dominique de Villepin, ancien Premier ministre, est l’invité de C à vous

🔵 #MeTooCulture : le rapport accablant de la commission. On en parle avec Judith Godrèche ce soir



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Marianne James et Claire Borotra pour la saison 3 de la série “Face à face” dès le mardi 15 avril à 21h05 sur France 3

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Hugo Riboulet, chef de “Groot La Tourte” à Paris

🔵 Dans la Suite de C à vous : Thomas Huchon pour son livre « Résister aux fake news » disponible le 30 avril aux éditions F1rst; et Alban Lenoir et Anne Marivin pour le film “Rapide” au cinéma le 16 avril

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 9 avril 2025 à 19h sur France 5.