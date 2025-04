Ici Tout Commence spoiler : Emi surprise par Tom qui.. (vidéo épisode du 11 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire qu’Emi ne s’attendait pas à ça ! Dans quelques jours dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », Tom va saboter écarter Lionel pour s’offrir un date avec Emi…











Alors qu’Hortense et Mehdi sont déterminés à réunir Lionel et Emi, Tom compte bien tenter sa chance et il va droit au but ! Quand Emi le rejoint au bar et lui demande où est Lionel, Tom finit par avouer qu’il lui a demandé de ne pas venir. Et pour cause, Emi lui plait et il voulait un date avec la jeune femme !

Emi accepte finalement de rester, flattée par les compliments de Tom… A-t-il grillé toutes les chances de Lionel avec Emi ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1152 du 11 avril 2025, Tom drague Emi

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.