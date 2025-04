Ici Tout Commence spoiler : Coline et Stanislas, le clash ! (vidéo épisode du 8 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Il semblerait que le rapprochement entre Angèle et Stanislas ne soit pas du goût de Coline dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Dans quelques jours, alors que Stanislas fait une remarque à Coline sur la découpe du fromage, celle-ci va exploser !











Devant les clients, Coline n’hésite pas à répondre à Stanislas et a mal lui parler ! Le professeur de salle n’en revient pas et ne comprend pas ce qui lui prend. Il finit par la remettre sèchement en place, Coline réalise que les clients les regarde et qu’elle est allée trop loin…

Il semblerait qu’une petite discussion soit nécessaire entre Angèle, Stanislas et Coline…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1149 du 8 avril 2025, Coline s’en prend à Stanislas

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.