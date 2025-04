C dans l’air du 4 avril 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 4 avril : invités et le sommaire

⬛ François-Régis Gaudry, journaliste culinaire et auteur de Recettes et récits, évoquera la notoriété du guide Michelin et l’impact des étoiles sur les restaurateurs.

⬛ La chute des bourses peut-elle faire reculer Trump ?



Le virage protectionniste radical des États-Unis secoue les marchés mondiaux. De Tokyo à Paris, les Bourses ont plongé. Jeudi, Wall Street a vécu sa pire séance depuis mars 2020, inquiétant les millions d’Américains investis en actions, notamment les retraités.

Depuis les jardins de la Maison Blanche, Donald Trump a présenté un plan de taxes douanières allant de 10 % à 50 % sur tous les produits importés, au nom de sa « déclaration d’indépendance économique ». La Chine et l’UE sont les plus touchées, avec respectivement 34 % et 20 % de surtaxes. Pékin a répliqué en imposant des droits équivalents sur les produits américains et en plaçant 16 entreprises US sur liste noire. Elle a aussi restreint l’exportation de certains métaux rares stratégiques.

Les Bourses ont de nouveau plongé : Francfort -5,61 %, Paris -4,66 %, Londres -4,24 %. Bruxelles prépare une riposte, mais mise encore sur la négociation. Ursula von der Leyen a dénoncé « un coup dur », tout en appelant au dialogue.

Emmanuel Macron a réuni les acteurs économiques concernés à l’Élysée, appelant à suspendre les investissements aux États-Unis. À Berlin, Olaf Scholz a plaidé pour une réponse ferme mais mesurée.

Quels secteurs seront touchés ? Quelles conséquences ? Nos journalistes ont enquêté en Allemagne, où les exportations vers les États-Unis dépassent les 160 milliards d’euros, l’automobile en tête. Et à Brownsville, au Texas, là où Elon Musk a implanté sa base SpaceX.

