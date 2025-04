Ici Tout Commence spoiler : que cache Vic ? Elle dérape et quitte un cours ! (vidéo épisode du 15 avril)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que Vic ne va pas bien en ce moment dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La soeur d’Hortense passe tout son temps à réviser pour majorer et elle ment à ses proches… A tel point que Gaëtan a exprimé son inquiétude à Hortense.











Et dans quelques jours, les choses ne vont pas s’arranger pour Vic. C’est le premier cours de nutrition de Doria, une cheffe naturopathe. Les élèves ont pour beaucoup des à priori et Carla ne cesse de provoquer la nouvelle professeure… Celle-ci leur précise que son module ne sera pas noté.

Quand Doria interroge Vic sur ses habitudes alimentaires en période de stess et qu’elle assure que prendre soin de son alimentation et de son système immunitaire est important en permanence, Vic se braque et décide de quitter le cours ! Elle annonce qu’étant donné que ce n’est pas noté, elle préfère ne pas y assister !

Rappelons qu’on a révélé en exclusivité le secret de Vic, découvrez-le sur notre article ici.



Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1154 du 15 avril 2025, Vic quitte le cours de Doria

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.