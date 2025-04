C à vous du 10 avril 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 10 avril 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce jeudi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 Les dérives de Trump, sexisme en politique, dissolution… Yael BRAUNPIVET, présidente de l’Assemblée nationale, députée d’Ensemble pour la République des Yvelines, est l’invitée de C à vous

🔵 « Il a assez souffert » : après 20 ans dans le coma, le père de Benjamin, Maxime Danielou, se bat pour que son fils meurt dignement. Il est l’invité de C à vous



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Anny Duperey pour le livre “Respire, c’est l’iode ! et autres évocations libres” disponible demain

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Sébastien Martinez, chef du restaurant “Le Moulin de Rosmadec” à Pont-Aven (Finistère). C’est lui qui a inspiré Régis Wargnier pour son film “La réparation”

🔵 Dans la Suite de C à vous : Jeanne Cherhal pour son album “Jeanne” sorti le 4 avril dernier. Elle interprètera en live le titre « Jean »; et Régis Wargnier pour le film “La réparation” en salle mercredi

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce jeudi 10 avril 2025 à 19h sur France 5.