Plus belle la vie spoiler : Steve prend une lourde décision, le coup d’éclat de Sébastien (1er mai 2025)

Publicité





Steve est entrain de profondément changer dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il est totalement sous l’emprise de Sébastien, et demain, dans l’épisode du jeudi 1er mai 2025, Steve va prendre une lourde décision.











Publicité





A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Steve face à une terrible nouvelle, les résumés jusqu’au 16 mai 2025

Alors qu’il souhaite désormais que Sébastien soit officiellement son père en le validant en mairie, Steve découvre que c’est Jules qui a appelé ses mères pour les faire venir à Marseille. Il le prend comme une trahison et confronte Jules, qui s’inquiète et lui assure que son père n’est pas honnête et qu’il lui ment… Steve le prend très mal et lui annonce qu’il ne veut plus qu’il soit son ami !

Pendant ce temps là, Aïssa et Viviane, les mères de Steve, sont très inquiètes. Elles cherchent comment éloigner Sébastien de leur fils… Et alors que Mirta a organisé un pot en leur honneur à la résidence, Sébastien fait irruption. Il annonce aux mères de Steve qu’elles ne l’achèteront pas avec de l’argent et déchire un chèque sous les yeux de Steve, sous le choc !



Publicité