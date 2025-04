Koh-Lanta du 15 avril 2025 : la Réunification ce soir, qui sera éliminé aux ambassadeurs ? (VIDÉO)

Publicité





« Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », épisode 8 du mardi 15 avril 2025 – Après l’élimination de Louise chez les jaunes la semaine dernière, place à l’épisode 8 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ». Et ce soir, c’est l’heure de la Réunification !





Koh-Lanta du 15 avril 2025, présentation de l’épisode 8

L’aventure prend un tournant décisif dans Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ! Après des semaines à défendre fièrement les couleurs de leur région, puis celles des équipes Jaune et Rouge, les candidats entrent désormais dans une nouvelle phase : celle de la Réunification.

Place au jeu individuel, et avec lui, un vent de stratégie souffle sur l’île. Alliances anciennes qui ressurgissent, nouvelles complicités qui se tissent… Tous les coups sont permis pour espérer aller plus loin. Mais avant même que la réunification ne commence véritablement, un moment crucial attend les aventuriers : le redouté conseil des ambassadeurs. Un face-à-face stratégique et souvent émotionnel, qui peut tout faire basculer.



Cette étape marque également l’éclatement des dynamiques d’équipe. Les Jaunes et les Rouges volent en éclats, chacun jouant désormais pour sa propre survie. Les performances individuelles deviennent capitales, les alliances se recomposent, et les trahisons planent comme une menace constante.

Entre tensions, rebondissements et choix cornéliens, cette Réunification s’annonce explosive. Dans La Revanche des 4 Terres, rien n’est joué d’avance… et tout peut encore arriver.

