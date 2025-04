« Face à face » du 15 avril 2025 : le lancement de la saison 3 ce soir sur France 3

Publicité





« Face à face » du 15 avril 2025, les épisodes ce soir sur France 3 – Ce mardi soir, France 3 lance la diffusion de la saison 3 inédite de la série policière « Face à face ». Au programme, les deux premiers épisodes.





A voir ou revoir dès 21h10 sur la chaîne ou en replay sur France.TV







« Face à face » du 15 avril 2025, les épisodes

Épisode 1 : À petit feu

Lors d’un saut en parachute, une jeune militaire s’écrase au sol. Rapidement, l’hypothèse de l’accident est écartée. Vanessa se voit contrainte de faire équipe avec un lieutenant-colonel dépêché par l’armée, tandis que Justine doit veiller à ne pas outrepasser les limites de la juridiction militaire. Les deux sœurs se retrouvent plongées dans un univers particulièrement fermé, confrontées à ses codes et à ses silences.

Épisode 2 : Au nom du frère

Le corps d’un homme est retrouvé, et l’unique témoin semble être sa femme, Suzanne Kieffer. Vanessa pense d’abord que l’enquête sera rapidement résolue grâce à son témoignage. Mais celui-ci s’avère de plus en plus confus et incohérent. Suzanne est atteinte de la maladie d’Alzheimer. Justine se heurte alors à une question complexe : peut-on accorder du crédit aux paroles d’un témoin dont la mémoire vacille ?



« Face à face », présentation de la saison 3

Pour la première fois, Justine se retrouve seule. L’occasion rêvée de goûter à une liberté qu’elle n’a jamais vraiment connue. Vivre pour elle, sans se soucier des autres… Mais peut-on vraiment aller à l’encontre de ce que l’on est profondément ?

De son côté, Vanessa vient d’apprendre qu’elle attend un enfant de Zacharie. Est-elle prête à devenir mère ? Pour la première fois, elle semble déposer les armes et s’autorise à rêver d’un avenir en dehors du cocon familial.

Dans cette nouvelle saison, Justine et Vanessa devront faire face à elles-mêmes et à leurs désirs profonds. L’heure est venue de choisir : bâtir un avenir ensemble… ou chacune de leur côté ?

Casting : interprètes et personnages

Claire Borotra (Justine Rameau), Constance Gay (Vanessa Tancelin), Clémentine Justine (Claire Sorel), Clément Aubert (Ludovic Marty), Amir El Kacem (Elias Sarahoui), Marianne James (Agnès Tancelin), Evelyne El Garby Klaï (Nadia Weber), Kamel Belghazi (Karim)