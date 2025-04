Publicité





La Grande Librairie du 2 avril 2025





Rendez-vous dès 21h05 en direct sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







La Grande Librairie du 2 avril 2025 : invités et sommaire

Cette semaine, La Grande Librairie met à l’honneur des femmes qui questionnent et réinventent les relations entre les sexes. Augustin Trapenard accueille Anouk Grinberg, Manon Garcia, Camille Kouchner, Marie Ndiaye et Deborah Levy.

📚 Camille Kouchner – Immortels (Seuil)

Quatre ans après La familia grande, où elle brisait le tabou de l’inceste, Camille Kouchner se lance dans la fiction avec Immortels. Ce premier roman explore l’amitié profonde entre une fille et un garçon, un lien puissant qui traverse les générations.



📚 Manon Garcia – Vivre avec les hommes (Climats)

Dans son essai Vivre avec les hommes, la philosophe Manon Garcia analyse les notions de consentement et de masculinité, dans le sillage du procès Mazan. Une réflexion puissante sur la façon dont hommes et femmes cohabitent aujourd’hui.

📚 Anouk Grinberg – Respect (Julliard)

Comédienne, peintre et écrivaine, Anouk Grinberg livre une autobiographie bouleversante avec Respect. Elle y raconte les violences subies dans son enfance, l’emprise dans sa relation avec Bertrand Blier et le silence pesant du monde du cinéma.

📚 Deborah Levy – Bleu d’août (Éditions du sous-sol)

L’écrivaine britannique Deborah Levy sera présente à Shakespeare & Co pour parler de son dernier roman, Bleu d’août (Éditions du sous-sol). Elle partagera également les influences littéraires qui ont marqué son parcours.

📚 Marie NDiaye – Le bon Denis (Mercure de France)

Marie NDiaye, lauréate du prix Goncourt 2009 pour Trois femmes puissantes, propose avec Le bon Denis un récit personnel et romanesque. Ce livre explore, à travers quatre variations, un moment clé de sa vie : le départ d’un homme peu après sa naissance. Un texte entre réalité et fantastique, empreint d’audace et de poésie.

