C dans l’air du 2 avril 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 2 avril : invités et le sommaire

⬛ Évelyne Sire-Marin, magistrate honoraire et vice-présidente de la LDH, s’exprimera sur les menaces visant la juge Bénédicte de Perthuis après la condamnation de Marine Le Pen. Cette situation sans précédent suscite l’inquiétude des magistrats financiers.

⬛ La cour d’appel de Paris accélérera le procès en appel de Marine Le Pen, avec un verdict attendu à l’été 2026, avant la présidentielle de 2027. La cheffe de file du RN, condamnée pour détournement de fonds publics à 4 ans de prison, dont 2 sous bracelet électronique, 100 000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité immédiate, salue cette décision.



Le ministre de la Justice Gérald Darmanin souhaite un appel rapide, tandis que François Bayrou s’interroge sur l’inéligibilité immédiate et suggère une réflexion parlementaire. Éric Ciotti propose de supprimer l’exécution provisoire de ces peines, mais Bayrou rappelle que cette loi relève du Parlement. Marine Le Pen, sceptique, saisira la CEDH et Jordan Bardella appelle à une manifestation.

Emmanuel Macron défend l’indépendance judiciaire face aux critiques du RN et d’une partie de la droite, qui dénoncent une « tyrannie des juges ». Certains, comme Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, remettent en cause l’État de droit, alertant magistrats et juristes sur un glissement vers un « État brutal ».

La question reste entière : Marine Le Pen pourra-t-elle rester en lice pour 2027 ? L’exécution provisoire des peines d’inéligibilité sera-t-elle remise en cause ?

