« L’Amour chez les autres » : votre pièce de théâtre inédite ce soir sur France 3 (25 avril 2025)

« L’Amour chez les autres », c’est le titre de la pièce de théâtre inédite diffusée ce soir, vendredi 25 avril 2025, sur France 3. Au casting, Julie Delarme, Arié Elmaleh, Virginie Hocq, ou encore Jonathan Lambert.





A voir dès 21h05 sur France 3, mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« L’Amour chez les autres » : l’histoire et les interprètes

Les Foster, les Phillips et les Chestnut se connaissent bien : les trois hommes travaillent dans la même entreprise. À la tête de ce petit monde, Franck Foster dirige l’équipe, tandis que Bob Phillips espère bien devenir son bras droit. Quant à William Pierreplume, il vient tout juste de rejoindre la société.

Mais ce que peu soupçonnent, c’est que Fiona Foster et Bob Phillips se connaissent encore mieux : ils vivent une liaison secrète. La veille, ils ont passé la soirée ensemble, et leur retour tardif et quelque peu alcoolisé n’est pas passé inaperçu auprès de leurs conjoints.



Pour éviter tout scandale, ils décident de mentir : chacun prétendra avoir passé la soirée avec les Chestnut. Problème… Ces derniers ignorent tout du stratagème et se retrouvent conviés, coup sur coup, à dîner chez les Foster et chez les Phillips. Deux invitations impossibles à décliner… pour une soirée qui s’annonce explosive — et hilarante.

La distribution

Avec : Julie Delarme, Arié Elmaleh, Virginie Hocq, Jonathan Lambert, Sophie Bouilloux, et Andy Cocq