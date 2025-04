Demain Nous Appartient spoiler : Roxane sous le choc, elle surprend Bart et... (vidéo épisode du 29 avril)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – On peut dire que Roxane ne s’attendait pas du tout à ça dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ! Dans quelques jours, elle va débarquer à l’improviste pour le petit déjeuner chez Bart et va découvrir qu’il n’est pas seul !











Inquiète pour Bart qu’elle pense déprimé, Roxane choisit de lui apporter un cake au citron au petit déjeuner afin de lui redonner le sourire et de le motiver un peu. Mais ce qu’elle ne savait pas, c’est que Bart avait peut-être une excellente raison de ne pas faire l’ouverture du Spoon ! Bart a passé la nuit avec une certaine Lorie !

Roxane est sous le choc et elle est très gênée… Mais Lorie la met à l’aise et lui propose de rester prendre le petit déjeuner avec eux. Et Bart remarque que Lorie ne laisse pas Roxane indifférente…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1932 du 29 avril 2025 : Bart a une petite amie

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.