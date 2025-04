« Le procès de Maurice Papon » : le documentaire ce soir sur France 3 (16 avril 2025)

Publicité





« Le procès de Maurice Papon » au programme TV du mardi 16 avril 2025 – Ce mercredi soir, France 3 diffuse le documentaire inédit « Le procès de Maurice Papon ». Il fait partie de la Collection Crimes contre l'humanité.





« Le procès de Maurice Papon » – présentation

Maurice Papon, haut fonctionnaire sous le régime de Vichy, supervise en 1942 la déportation de centaines de juifs depuis la préfecture de la Gironde. Après la guerre, il poursuit une carrière prestigieuse en tant que préfet, député et ministre, sans jamais être inquiété.

En 1981, le journal Le Canard enchaîné révèle son rôle durant l’Occupation, en publiant des documents accablants, ce qui entraîne une plainte pour crime contre l’humanité. Après 16 années de procédures, son procès s’ouvre en 1997. Accusé de complicité dans la déportation de 1 600 juifs, il défend l’argument de l’obéissance aux ordres du gouvernement et de la pression des nazis, tandis que l’accusation met en avant sa responsabilité consciente dans ces actes. En 1998, il est condamné à 10 ans de réclusion après un procès de plus de six mois, mais il est libéré en 2002 pour des raisons de santé. Ce procès, qui intervient tardivement, reste un symbole de la responsabilité de la fonction publique et continue de nourrir la réflexion sur la responsabilité individuelle.



