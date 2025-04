Les 12 coups de midi du 1er avril : Emilien ne brille plus, l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er avril 2025, 551ème victoire d’Emilien – Emilien ne brille plus dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Après n’avoir rien remporté hier, il a encore fait 2 erreurs lors du Coup de Maître aujourd’hui et n’a gagné que 100 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 1er avril, l’étoile mystérieuse dévoilée la semaine prochaine

Emilien voit ainsi sa cagnotte monter à 2.204.987 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, qui sera entièrement dévoilée dans une semaiine, on a toujours 6 indices : un paysage d’Amsterdam aux Pays-Bas, un chevalet avec un tableau blanc, un oiseau sur une branche, un pot au lait, une palette de peinture, et un cheval.

Derrière cette étoile, rappelons qu’il devrait s’agir de la chanteuse américaine Taylor Swift :

– Amsterdam, Pays-Bas → le film « Amsterdam » de 2022 dans lequel Taylor Swift joue un petit rôle aux côtés de Margot Robbie, Christian Bale et John David Washington.

– Oiseau bleu sur une branche → Elle a été découverte au Bluebird Café

– Pot au lait → Elle a fait une campagne publicitaire pour le lait

– Palette de peinture → Taylor Swift compare souvent l’écriture de chansons à la peinture : elle parle de « peindre avec des mots » et de « couleurs émotionnelles » dans ses interviews; et dans le clip de « Lover », l’esthétique rappelle des peintures impressionnistes avec des couleurs pastel et une ambiance romantique.

– Un cheval → Elle est passionnée d’équitation depuis l’enfance

Noms déjà proposés pour cette étoile : Dua Lipa, Dave, Vincent Cassel, Georges Clooney, Scarlett Johansson, Johannes Vermeer, Line Renaud

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er avril

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+