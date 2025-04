« Les secrets mortels de mes voisines » : votre téléfilm inédit ce 7 avril sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Les secrets mortels de mes voisines » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 7 avril 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Les secrets mortels de mes voisines ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Les secrets mortels de mes voisines » : l’histoire, le casting

Anita et Jack s’installent à Predator Ridge après que ce dernier ait obtenu un poste rêvé à l’hôtel du golf local. Ce déménagement leur permet de tourner la page sur la maladie de leur fille adoptive, Jilly, ainsi que sur des tensions dans leur couple, notamment dues à l’attention excessive qu’Anita avait portée au médecin de Jilly. De nature anxieuse et timide, Anita redoute de ne pas réussir à se faire des amies. Pourtant, elle se retrouve rapidement acceptée par trois voisines : Marti, Sarah et Joy. Elles l’invitent à rejoindre leur « Club des femmes », un groupe fondé sur la devise « Une loyauté sans limites ». Toutefois, Anita commence à douter : elle se demande si sa présence parmi elles est vraiment une coïncidence. L’agence d’adoption par laquelle elle avait obtenu Amy avait reçu des appels d’un détective privé enquêtant sur Jilly, mais soudainement, le harcèlement a cessé…



Avec : Erin Boyes (Anita), Matt Hamilton (Jack), Natalie Sharp (Marti), Alana Hawley Purvis (Sarah)

Notez qu’il n’y aura qu’un téléfilm par après-midi cette semaine, en raison de la diffusion de « 4 mariages pour 1 lune de miel ».