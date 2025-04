Plus belle la vie spoiler : Samuel mal, Charles pris la main dans le sac ! (8 avril 2025)

Publicité





Ça sent clairement la fin pour Charles Carteron dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l'épisode du mardi 8 avril 2025, Samuel et Idriss vont prendre Charles la main dans le sac !











Idriss découvre que le téléphone de Charles a bien borné à l’hôpital Phocéen quelques jours avant la mort d’Alix Menton. Et alors que Samuel se rend à l’hôpital avec Charlotte pour faire des relevés, aucun doute : la javel utilisée là-bas est bien celle qui a servi à nettoyer la scène de crime !

Samuel et Charlotte reviennent avec une autre bonne nouvelle : le responsable des produits d’entretien, ayant découvert des vols dans la réserve, a décidé d’installer une caméra de surveillance sans en informer quiconque ! Samuel a les images et les regarde avec Idriss… Sans surprise, ils y découvrent Charles, qui met des gants avant d’entrer dans la réserve et ressort avec un bidon de javel.



Désormais, ils ont largement de quoi faire arrêter le beau-père de Samuel. Mais Idriss et Samuel savent que Charles a la vie de Léa, la fille de Patrick, entre les mains. Ils décident donc d’attendre que l’opération soit passée afin d’alerter Patrick.