Ici Tout Commence spoiler : Teyssier tombe dans le piège d’Inès ! (vidéo épisode du 29 avril)

Ici tout commence spoiler – On peut dire que les Lanneau ont envahi l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et l’arrivée d’Inès en stage avec Teyssier la semaine prochaine ne s’annonce pas de tout repos pour le directeur de l’institut !











Dans quelques jours, alors qu’Inès est avec Solal dans le parc et qu’elle lui décrit Emmanuel comme « un gros nounours », celui-ci fait irruption, furax. Il appelle désormais Inès « Lanneau 3 » et il lui reproche d’avoir appelé une cheffe à sa place pour annuler le dîner des chefs en prétextant qu’il avait… une grippe intestinale !

Emmanuel est remonté, il en va de sa réputation ! Le chef, vexé, assure qu’il n’a jamais de gastro et il annonce à Inès qu’elle est virée, il va appeler son collège. Mais Inès n’a pas dit son dernier mot. Avec son talent de comédienne, elle se met à fondre en larmes et rappelle que son père l’a abandonnée… Et ça marche ! Emmanuel la garde mais elle va le suivre absolument partout.

Solal est bluffé, il comprend qu’Inès a fait exprès de faire une erreur pour que Teyssier l’emmène partout.



