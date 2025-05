Les Traîtres : et les gagnants sont... (résumé et replay finale du 10 mai 2025)

Publicité





C’est parti pour la grande finale de la saison 4 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. Il ne reste plus que 2 Traîtres : Sophie et Adil, face aux Loyaux : Alizé Cornet, Anthony Colette, Dominique Tapie, Nicolas Lacroix, et Rose Thr.











Une partie des joueurs est dans un cimetière et découvre des conseils des bannis : certains pensent qu’Adil peut être Traitre ! Et dans le salon, Anthony et Alizé font le point. Ils sont d’accord sur Sophie tandis qu’Alizé se demande si ce n’est pas Adil qui est Traitre.

De retour dans le salon, Adil pointe les soupçons sur Anthony. Et ça marche ! Même Alizé pense que finalement Anthony est Traitre.

Place à la dernière table ronde. Tout le monde vote contre Sophie, y compris Adil, à part Sophie elle-même et sa mère. Sophie est donc éliminée !



Place à une seconde série de votes pour démasquer le second Traitre. Adil ne souhaite pas utiliser sa dague ! Et c’est finalement Dominique qui est éliminée. Elle peut donc révéler qu’elle est Loyale !

Anthony veut continuer, nouveau vote donc ! Adil n’utilise toujours pas sa dague. Et c’est finalement Anthony qui est éliminé !

Et les gagnant sont…

Nouveau vote. Adil utilise sa dague. Rose vote Nicolas, Nicolas vote Alizé, Alizé vote Nicolas, et Adil vote Nicolas. Nicolas est éliminé et révèle être Loyal !

Rose ne veut pas continuer à voter, Alizé et Adil confirment. La partie est donc finie et Adil Rami offre donc la victoire aux Traitres ! Il a gagné pour l’association Léo, qui aide les familles des enfants malades de cancer.

Si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur 6play.