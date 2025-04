« Mariés au premier regard » du 28 avril 2025 : une rupture ce soir sur M6 (extrait vidéo épisode 9)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 28 avril 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Marina et David, Jennifer et Kayn, et Sophie et Guillaume. Et vous découvrirez encore les préparatifs du mariage de Marie.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







« Mariés au premier regard » du 28 avril au programme ce soir

Pour Marina et David, il est l’heure de se dire oui à Gibraltar. Et Marina va aller au delà de ses critères physiques : elle dit oui à David et ils se marient !

Pour Sophie et Guillaume, direction les Acores pour un voyage de noces qui ne va pas du tout se passer comme prévu… Guillaume est froid et distant et Sophie le ressent. Et il va ensuite avoir des réflexions désagréables envers sa femme. Sophie est blessée : Guillaume lui reproche son physique et son âge ! Sophie finit par décider de dire à Guillaume tout ce qu’elle a sur le coeur et c’est la rupture !



Pour Jennifer et Kayn, quelques jours après leur retour de voyage de noces, ils se retrouvent à Nice, où Jennifer a grandi. Kayn a avancé et il est touché par les paroles de Jennifer. Il se sent de mieux en mieux. Mais ça va se gâter en région parisienne alors que le couple reçoit la grand-mère de Kayn chez Jennifer… Kayn se referme d’un coup et Jennifer est inquiète, à 2 jours de la décision finale sur leur mariage…

Vous allez découvrir Marie, une nouvelle célibataire, qui est marquée par les blessures de son passé. Elle s’apprête à se marier à Gibraltar mais Estelle va lui faire annonce qui va tout bouleverser…

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.

