C dans l’air du 8 avril 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 8 avril 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 8 avril : invités et le sommaire

⬛ Trump/ Chine : l’escalade… jusqu’où ?

À la veille de l’entrée en vigueur des nouvelles taxes américaines sur les produits étrangers, les tensions entre Pékin et Washington atteignent un nouveau sommet. La Chine a affirmé ce mardi qu’elle lutterait « jusqu’au bout » contre les droits de douane imposés par les États-Unis, malgré la menace de Donald Trump d’une nouvelle salve de surtaxes. Le président américain a en effet menacé d’augmenter les droits de douane sur les produits chinois jusqu’à 104 %, contre 54 % annoncés la semaine dernière (34 % initiaux, auxquels s’ajoutaient déjà 20 % depuis son retour à la Maison-Blanche), si la Chine ne renonce pas immédiatement à ses contre-mesures.



En réponse, Pékin a décidé, vendredi dernier, de taxer à hauteur de 34 % tous les produits américains importés dès le 10 avril. Depuis, les marchés financiers mondiaux s’enfoncent dans le rouge et les partenaires commerciaux des deux puissances s’inquiètent d’une escalade incontrôlable. Mais Donald Trump campe sur ses positions. Il reproche à la Chine de ne pas avoir tenu compte de son avertissement de ne pas répliquer. Si sa menace est mise à exécution, les prix des produits chinois pourraient doubler à leur arrivée sur le marché américain.

« La Chine n’acceptera jamais cela », a déclaré un porte-parole du ministère du Commerce, dénonçant une stratégie fondée sur la pression, les menaces et le chantage. Pékin assure qu’il ne cherche pas la confrontation, mais qu’il ne fuira pas non plus. « Personne ne sort gagnant d’une guerre commerciale », a ajouté le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, prévenant que si les États-Unis persistaient à ignorer les intérêts communs, la Chine se battrait sans relâche.

Le bras de fer entre les deux géants mondiaux semble donc loin d’être terminé. Tandis que Donald Trump relance sa guerre économique dans une logique protectionniste, il s’éloigne de son ancien rôle de garant de l’ordre mondial. Un vide stratégique dont Pékin entend bien profiter. La Chine multiplie les initiatives diplomatiques auprès des alliés des États-Unis tout en accentuant sa pression militaire sur Taïwan. La semaine dernière, des manœuvres militaires spectaculaires ont été menées autour de l’île, simulant un blocus maritime et aérien. Pékin a même diffusé une vidéo montrant ses navires et avions encerclant Taïwan, avec le message sans équivoque : « Ça se rapproche ». Une mise en garde également adressée à Washington, où la promesse de défendre Taïwan semble de moins en moins ferme.

Donald Trump, qui refuse désormais d’endosser le rôle de protecteur, laissera-t-il le champ libre à Xi Jinping ? Le dirigeant chinois ne cache pas son ambition d’unifier Taïwan à la Chine, qu’il considère comme sa 23ᵉ province.

En Europe, l’inquiétude monte. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mardi à éviter l’escalade, lors d’un échange téléphonique avec le Premier ministre chinois Li Qiang. L’Union européenne tente de trouver une issue diplomatique avec Washington, mais son offre d’abolir les droits de douane sur les produits industriels, y compris les automobiles, a été rejetée par l’administration Trump. « Ce n’est pas suffisant », a rétorqué le président américain, promettant que le déficit commercial avec l’UE allait « disparaître rapidement » grâce à des achats accrus d’énergie américaine.

À Paris, le ministre de l’Industrie et de l’Énergie réunit cet après-midi les industriels français à Bercy pour élaborer une riposte commune au niveau européen. La position française devrait être dévoilée en début de semaine prochaine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mardi 8 avril 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.