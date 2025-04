« Mystères au paradis » du 20 avril 2025 : vos épisodes ce soir sur France 3

Publicité





« Mystères au paradis » au programme TV du dimanche 20 avril 2025 – Ce dimanche soir, France 3 poursuit la diffusion de la nouvelle série inédite « Mystères au paradis ».





A voir dès 21h05 sur France 3, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Vos épisodes du 20 avril 2025

Épisode 3 : La Jument solitaire

Le tableau « La Jument solitaire » disparaît de Shipton Manor alors qu’il était placé sous la protection de la police. De garde au moment des faits, Kelby ne peut signaler que deux éléments troublants : une brève panne de courant et la présence d’un homme coiffé d’une casquette orange aperçu dans les jardins aux alentours de minuit. Humphrey et Esther se lancent dans l’enquête pour retrouver cette œuvre hors du commun.

Épisode 4 : Rencontre extraterrestre

Un homme est découvert mort, apparemment victime d’une crise cardiaque, au cœur d’un crop circle à North Farm. Sans papiers d’identité, il porte dans sa chaussette la dernière page du roman Les Grandes Espérances de Charles Dickens. Sa voiture, quant à elle, est retrouvée à une quinzaine de kilomètres du lieu du drame.



Publicité





« Mystères au paradis » – rappel du synopsis

Après avoir quitté les paysages de rêve des Caraïbes, puis l’agitation londonienne, l’inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha posent leurs valises à Shipton Abbott, une paisible bourgade du Devon, région natale de Martha. Tandis qu’elle concrétise son rêve d’ouvrir un restaurant, Humphrey prend la tête de la petite brigade locale. Mais derrière le calme apparent de la ville se cachent des énigmes étonnamment complexes, que seul l’esprit aiguisé de l’inspecteur, épaulé par sa nouvelle équipe, parvient à élucider.

Mystères au paradis offre ainsi le plaisir de retrouver l’un des enquêteurs les plus appréciés de Meurtres au paradis, dans une série mêlant humour so british et enquêtes savoureusement tordues.

Le casting

Avec Kris Marshall (Inspecteur Humphrey Goodman), Sally Bretton (Martha Lloyd), Zahra Ahmadi (Sergent Esther Williams), Dylan Llewellyn (Agent Kelby Hartford), Felicity Montagu (Margo Martins), Barbara Flynn (Anne Lloyd)…