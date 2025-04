« La folie des grandeurs » : le film culte ce soir sur France 2 (20 avril)

Publicité





Ce dimanche soir à la télé, France 2 rediffuse le film culte « La folie des grandeurs ». Porté par Louis de Funès, Yves Montand ou bien encore Alice Sapritch, il vous garantit de passer une belle soirée en ce dimanche de Pâques !





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en stremaing vidéo via la fonction direct de France.TV. Pas de replay puisqu’il s’agit d’un film de cinéma.







Publicité





« La folie des grandeurs » : synopsis

Don Salluste, un ministre autoritaire du roi d’Espagne, tombe en disgrâce. Assoiffé de vengeance, il élabore un plan pour compromettre la Reine en utilisant son valet Blaze, qu’il fait passer pour son propre cousin. Mais les choses se compliquent lorsque Blaze se retrouve poursuivi par une gouvernante peu séduisante et follement éprise de lui. Une comédie virevoltante, portée avec brio par le trio De Funès, Montand et Sapritch.

Le saviez-vous ?

📽️ Au départ c’est Bourvil qui devait camper le rôle de Blaze. Il est mort quelques mois seulement avant le début du tournage. Et c’est Yves Montand qui a été choisi pour le remplacer

📽️ C’est Michel Polnareff qui a signé la bande-originale du film. Il a avoué s’être grandement inspiré des musiques d’Ennio Morricone

📽️ La superbe Karin Schubert a poursuivi sa carrière mais dans un registre un peu particulier. Après ce rôle qui aurait pu lui ouvrir bien des portes, elle a choisi une autre voie : les films pour adultes…

📽️ Enorme succès en salles, le film a été l’un des plus films les plus vus de 1971. En France il a convaincu 5.6 millions de spectateurs.



Publicité





Bande-annonce officielle

Et on finit comme souvent par la bande-annonce officielle du film.