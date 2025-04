Plus belle la vie spoiler : l’odieux chantage de Vanessa à Blanche ! (22 avril 2025)

Publicité





Bahram est retenu dans un centre de rétention à Nice dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Dans l’épisode de demain, mardi 22 avril 2025, Ulysse explique à Hector et Blanche qu’il y a une enquête sur le mariage d’Eric et Bahram et il n’a même pas été autorisé à lui parler…











Pour Ulysse, il n’y a qu’une seule solution et elle n’est pas sans risque : laisser Bahram repartir en Iran et aussitôt demander un visa en France en tant que mari d’un citoyen français.

Ulysse confronte une nouvelle fois sa mère : à cause d’elle, Bahram risque de mourir en Iran ! Vanessa est bouleversée et lui dit qu’elle a des remords, elle n’a jamais voulu ça. Elle assure à Ulysse qu’elle va faire ce qu’il faut pour sauver Bahram, elle n’a qu’un coup de fil à passer !

Mais Vanessa ne fait jamais rien gratuitement… Elle se rend au Pavillon des Fleurs pour faire chanter Blanche : elle peut sauver Bahram mais elle veut une contre-partie de sa part !



