Plus Belle La Vie du 1er juillet 2025 : Samuel prêt à tout, Djawad impressionne (résumé + extrait vidéo épisode 366 en avance)

Plus belle la vie du 1er juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 366 de PBLV – Samuel est prêt à tout cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, il va aller jusqu’à se blesser pour obtenir une prescription de médicaments !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 1er juillet 2025 – résumé de l’épisode 366

Jennifer se prépare pendant que Samuel déplace le tableau pour récupérer ses médicaments. Elle le confronte : elle les a déjà pris et elle a compris qu’il n’a jamais arrêté. Samuel continue de mentir, prétendant qu’il comptait les jeter. En sueur, en plein manque, il perd son calme quand Jennifer lui annonce qu’elle a jeté la plaquette. Elle insiste sur le fait que c’est pour l’aider, mais Samuel la bouscule avant de partir précipitamment.

Au commissariat, Samuel est en pleine crise de manque. Transpirant, il est interrompu par Patrick, qui remarque son malaise. Samuel prétexte un mal de dos. Une fois seul, il tient un cutter à la main. Plus tard, à l’hôpital, Samuel consulte Bahram pour une entaille au bras et réclame des opioïdes. Bahram hésite, mais finit par lui prescrire une boîte.



Plus tard, Eric discute avec Bahram en terrasse. Bahram raconte avoir recousu un policier blessé par un prévenu muni d’un rasoir. Intrigué, Eric demande qui c’est. Jennifer, qui a entendu, questionne Bahram : s’agit-il de Samuel Gayet ? Bahram invoque le secret médical, mais Jennifer insiste pour savoir s’il a demandé des opioïdes.

Quand Samuel rentre, il découvre Jennifer en train de faire ses valises, en présence de Gabriel. Elle a compris qu’il s’était blessé volontairement pour obtenir des médicaments et exige qu’il se fasse soigner. Samuel la supplie de rester, mais elle refuse et affirme vouloir se protéger. Après son départ, Gabriel promet à Samuel de l’aider.

Pendant ce temps, Luna est confrontée à un voisin mécontent qui se plaint du bruit nocturne au Pavillon des Fleurs, affirmant qu’il y a du tapage tous les soirs. Luna et Blanche expliquent qu’elles ferment à 19h et ne sont pas ouvertes le week-end, mais le voisin les menace de porter plainte…

Au Mistral, Djawad se montre aux petits soins avec Mirta, qu’il réussit à convaincre de goûter un croissant accompagné d’un café décaféiné. Aya et Thomas sont impressionnés par son talent de persuasion. Djawad flatte ensuite Jean-Paul pour l’encourager à prendre un dessert. Thomas lui reproche de forcer la main, mais Jean-Paul cède.

À la résidence, Vadim a passé la nuit avec Esteban. À son réveil, Esteban enchaîne déjà les pompes : il est policier et s’entraîne pour un concours. Vadim ne trouve pas ça sexy et lui propose un entraînement plus… intime. Plus tard, Mirta croise Esteban dans le couloir et l’interroge sur son identité. Nisma intervient, prétextant qu’elle doit travailler avec lui. Mirta s’excuse et s’éclipse. Esteban invite alors Nisma à boire un verre plus tard.

Plus tard, Esteban discute avec Nisma lorsque Vadim arrive et l’embrasse. Nisma, furieuse, comprend qu’Esteban ignorait leur relation. Il s’éclipse, et Vadim tente de s’excuser auprès d’elle.

Au bar, Djawad interroge Thomas sur les ventes : elles ont augmenté de 20 % par rapport à la veille. Ariane arrive, espérant un dessert, mais tout a déjà été vendu. Elle ne comprend pas pourquoi Thomas semble contrarié. Elle questionne ensuite Djawad sur son activité de VTC : il arrête et sera désormais libre le soir.

