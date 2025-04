« Poulets grillés » : votre épisode ce soir sur France 3 (24 avril 2025)

Publicité





C’est un ancien épisode de la série « Poulets grillés » qui vous attend ce soir sur France 3 ! Au programme, l’épisode intitulé « La belle et le clochard ».





A voir ou revoir ce soir dès 21h05 sur France 3 mais aussi également en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Poulets grillés » : votre épisode « La belle et le clochard »

À Lille, toutes les forces de police sont mobilisées pour retrouver Cindy Joly, une ancienne influenceuse portée disparue après un enlèvement. Toutes, sauf la commandante Capestan et sa 4e Brigade, reléguées à une mission sans éclat : constater le décès apparemment banal d’un SDF, Bernard Pouilloux.

Mais derrière cette mort en apparence anodine pourrait bien se cacher une affaire bien plus complexe. Déterminés à rendre justice à Bernard, les membres de la brigade découvrent peu à peu que leur enquête pourrait être liée à celle de la disparition de Cindy.



Publicité





Entre un centre équestre et une parade déguisée en rollers, Capestan et Zac, son ex-compagnon chargé de l’enquête principale, s’engagent dans une véritable course contre la montre pour démêler le vrai du faux et découvrir ce qui est réellement arrivé à Cindy et Bernard.

Interprètes

Avec : Barbara Cabrita (Anne Capestan), Hubert Delattre (Lebreton), Marie-Armelle Deguy (Eva), Marie Petiot (La poisse), Mohamed Belhadjine (Max), Janis Abrikh (Zac), Jean-Michel Lahmi (Buron), Sophie Duez (Lydia Cottard), Fantine Gelu (Cindy Joly),Clément Bigot (Timothé Cottard), Catherine Artigala (Lucienne Duprieux), Assouma Sow (Marie-Lou Pouilloux), Laura Boujenah (Camilla Chabrier), Paul Lenoir (Siderman), Renaud Hezeques (SDF dandy), Denis Beauvilain (vieux SDF), Savério Maligno (médecin urgentiste), Fethi Saidi (Christophe)