Envoyé Spécial du 24 avril : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Envoyé Spécial du 24 avril 2025 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ».





Envoyé Spécial du 24 avril 2025 : les reportages

Internes : le mal-être derrière la blouse blanche

Ils sont près de 30 000 en France et, dans de nombreux hôpitaux, leur présence est devenue indispensable. À la fois étudiants et médecins, les internes jonglent avec des responsabilités majeures auprès des patients. Dans un contexte de pénurie médicale, ils assurent une grande partie de l’activité hospitalière, travaillant en moyenne 59 heures par semaine, souvent bien plus.

Sous pression permanente, exposés à des cadences éprouvantes, ils sont de plus en plus nombreux à flancher : 21 % d’entre eux auraient des pensées suicidaires. En grève le 29 janvier 2025, les internes dénoncent une réforme qui prolonge leur internat d’une année supplémentaire, rallongeant ainsi leurs études et leur souffrance. « Envoyé spécial » a suivi leur quotidien éprouvant aux urgences de l’hôpital de Fréjus, entre vocation et épuisement.

Le retour du loup : mythe ou menace ?

Un événement inédit depuis un siècle : en mars 2025, un loup a été observé dans les Landes. Sa présence ne cesse de s’étendre sur le territoire français, des Alpes à la Bretagne, jusqu’au cœur des villes comme Bormes-les-Mimosas cet hiver. Trente ans après son retour en France, la progression du prédateur continue d’alimenter les tensions. Fin 2024, le loup a vu son statut évoluer de « strictement protégé » à « protégé » dans la Convention de Berne, qui régit la sauvegarde de la faune et de la flore.

L’animal risque-t-il une nouvelle fois de devenir une espèce menacée ? Comment concilier sa protection avec celle des éleveurs ? « Envoyé spécial » est allé à la rencontre des défenseurs du loup, des éleveurs et des braconniers pour décrypter ce débat enflammé.



Roumanie : la présidentielle sous haute tension

Que se passe-t-il lorsqu’un candidat d’extrême droite, donné favori, est interdit de se présenter ? C’est le dilemme que traverse actuellement la Roumanie. Après la victoire au premier tour de Câlin Georgescu, nationaliste soupçonné d’ingérences russes via TikTok, l’élection présidentielle de fin 2024 a été annulée.

Dans la foulée, une seconde candidate, également opposée à l’UE et à l’OTAN, a été disqualifiée par la Commission électorale, dénonçant un déni de démocratie.

Quelles accusations pèsent sur ces candidats ? Comment les électeurs roumains réagiront-ils face à cette nouvelle élection prévue le 4 mai ? « Envoyé spécial » propose une plongée au cœur d’un pays en pleine tourmente politique.