Quotidien du 4 avril 2025 : sommaire et invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 4 avril 2025, les invités – Ce vendredi soir, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h15 sur TMC ou sur TF1+ pour le replay.







Quotidien : les invités du 4 avril 2025

➤ Helena pour son album « Hélé » déjà disponible, et sa tournée dans toute la France

➤ Fred Testot, Camille Combal, Monsieur Poulpe, Bruno Sanches – Pour la série Ghosts (à partir de mercredi sur Disney+)



La série Ghosts est une comédie qui suit un jeune couple, Sam et Jay, qui héritent d’un vieux manoir et décident de le transformer en hôtel. Mais ils découvrent rapidement que la maison est hantée par une bande de fantômes excentriques, issus d’époques différentes. Contrairement à Jay, Sam a la capacité unique de voir et d’interagir avec ces esprits, ce qui donne lieu à des situations hilarantes et parfois touchantes.

➤ Anouk Grinberg – Pour le livre Respect (Éditions Julliard)

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 4 avril 2025 à 19h25 sur TMC.