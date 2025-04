Demain Nous Appartient spoilers : Jordan dit tout à la police, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 7 au 11 avril 2025)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 7 au 11 avril 2025 – Que va-t-il se passer la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’arrestation de Jordan.







En effet, alors que Manon est à son tour la cible du maître chanteur, la police décide l’utiliser pour l’arrêter. Et alors que Manon dépose l’argent, c’est Jordan qui le récupère encore une fois ! Martin et Aurore l’arrêtent alors qu’il vient de mettre l’argent dans un drone. Au commissariat, Jordan nie être à l’origine de tout ça. Il récupère l’argent pour le compte de quelqu’un d’autre, qui a aussi un vidéo de lui et le fait chanter ! Mais il assure qu’il ne sait pas qui est la personne qui lui demandait de récupérer l’argent.

Quant à l’argent qu’a subitement Jordan, il révèle à Aurore qu’il l’a gagné grâce à une campagne publicitaire. La police décide de le libérer ! Et le maître chanteur piège Victoire et Soraya…



Au Spoon, ça ne passe pas entre Mona et Joseph… Ce dernier disparait avec la trottinette de la cheffe ! Quant à Timothée, il remet sa lettre de démission à Martin, qui est sous le choc.

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 7 au 11 avril 2025

Lundi 7 avril 2025 (épisode 1916) : Martin prend la décision de suspendre Manon. Au Spoon, Joseph commet une grosse erreur. Exaspéré par l’égoïsme de Lilou, Octave met un terme à leur relation.

Mardi 8 avril 2025 (épisode 1917) : Au pied du mur, Jordan révèle son secret à Audrey et Violette. Lilou accepte de passer la soirée en tête-à-tête avec Bastien. Joseph disparaît avec la trottinette de Mona.

Mercredi 9 avril 2025 (épisode 1918) : Les conclusions sur la véracité des vidéos réservent une surprise aux enquêteurs. Au commissariat, Timothée remet sa lettre de démission à Martin. Victor hallucine quand il découvre le nouveau travail de Charles.

Jeudi 10 avril 2025 (épisode 1919) : Les enquêteurs connaissent l’identité du corps retrouvé sur la plage. Pour aider Adam, Martial s’attaque à Gloria. Valentine tend un piège à Charles.

Vendredi 11 avril 2025 (épisode 1920) : Martin émet des doutes sur les récits de Victoire et Soraya. Victor se remémore ses plus beaux moments avec Timothée. Soizic se venge dans le dos d’Adam.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 7 au 11 avril 2025

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…