Rugby Tournoi des Six Nations féminin : suivre France / Pays de Galles en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby – Tournoi des Six Nations féminin suivre France / Pays de Galles en direct, live et streaming. Place aux femmes ce samedi avec la suite du Tournoi des Six Nations féminin à suivre cet après-midi sur France 2. Après leurs belles victoires face à l’Irlande et à l’Ecosse, le XV de France affronte le Pays de Galles.





Une rencontre à suivre en direct sur France 2 à partir de 13h40 ce samedi 12 avril 2025. Coup d’envoi à 13h45.







Ce samedi, l’équipe de France féminine de rugby affronte le Pays de Galles dans un match clé du Tournoi des Six Nations. Les Bleues, solides et déterminées, chercheront à confirmer leur belle dynamique face à une équipe galloise combative, toujours difficile à manœuvrer. Ce duel promet de l’intensité, du spectacle, et un engagement total sur chaque ballon. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de rugby et les supporters des Bleues !

France / Pays de Galles, composition des équipes

Le XV de départ de la France : 15. Bourgeois ; 14. Arbey, 13. Menager (cap), 12. Amédée, 11. Boulard ; 10. Arbez, 9. Bourdon-Sansus ; 7. Okemba, 8. T. Feleu, 6. Escudero ; 5. Fall Raclot, 4. M. Feleu (cap) ; 3. Bernadou, 2. Bigot, 1. Brosseau.

Remplaçantes : 16. Riffonneau, 17. Mwayembe, 18. Khalfaoui, 19. Zago, 20. Berthoumieu, 21. Champon, 22. Bordes, 23. Queyroi.



Le XV de départ du Pays de Galles : à venir

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 13h30. Streaming et live sur france.tv.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site du Tournoi des Six Nations féminin.

France / Pays de Galles, un match de rugby évènement à suivre cet après-midi sur France 2.