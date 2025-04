50mn Inside du 12 avril 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50′ Inside du 12 avril 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 12 avril 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

✨ L’événement – la réouverture du Puy du Fou⁣

Le Puy du Fou réouvre ses portes. Comment le célèbre parc de loisir vendéen compte-t-il attirer toujours plus de monde ?

🍿 En coulisses – Le Grand Rex, les secrets du plus beau cinéma du monde !⁣

Le Grand Rex a été élu du plus beau cinéma du monde. Quels sont les secrets de ce lieux mythique ? Comment a-t-il su se réinventer ?



🪩 Le portrait – Elsa Bois⁣

Rencontre avec l’une des figures emblématiques de « Danse avec les Stars ».

👑 La story – Diana

Pourquoi sa mort a-t-elle fait vaciller la monarchie britannique ?

50mn Inside du 12 avril 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

☀️ Le document – Refaire sa vie à Los Angeles : rêve ou désillusion ?⁣

Direction Los Angeles. Qui sont ces français partis à la conquête de cette ville qui fait tant rêver ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd'hui dès 18h sur TF1.