50mn Inside du 19 avril 2025 : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

50′ Inside du 19 avril 2025, sommaire et reportages – Ce samedi soir et comme tous les week-ends sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50′ Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur TF1+.







50mn Inside du 19 avril 2025, au sommaire dans 50mn Inside l’actu :

👑 A la Une : le prince William, futur roi ?

De plus en plus offensif, est-il prêt à s’emparer du trône ?⁣

🍫 En coulisses : Pâques

Comment les chocolatiers rivalisent-ils d’inventivité pour leur plus gros week-end de l’année ?



✨ Le portrait : Laurence Boccolini⁣

Rencontre avec la reine des jeux télévisés.

🎸 La story : Bohemian Rhapsody : le pari de Queen auquel personne ne croyait⁣

50 ans après sa sortie, pourquoi cet ovni musical est-il plus culte que jamais.

50mn Inside du 19 avril 2025, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

🌍 Le document : tour du monde en camping-car : L’aventure en famille !⁣

Suivez ces familles qui ont tout quitté pour faire le tour du monde en camping-car. Entre dépaysement et péripéties, le voyage de leur vie va-t-il tenir toutes ses promesses ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.