The Power du 11 avril : qui de Vincent ou Shauna sera éliminé ? (résumé, spoiler + replay épisode 5)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 5 du vendredi 11 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 5 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Shauna et Manon débriefent leurs discussions avec le Power Player.











Shauna, incapable d’imaginer que le Power Player a pu lui mentir, soupçonne Nathalie uniquement parce qu’elle chausse du 39 ! Elle se sent trahie. De son côté, Manon a récupéré quelques infos et reste convaincue que c’est Vincent.

Vincent flippe, il espère se retrouver en duel face à Shauna. Mais de son côté, Manon parle avec Shauna. Et elle lui explique qu’évidemment, le Power Player ne lui dira pas la vérité ! Elle essaie de la convaincre que c’est Vincent qu’elle doit désigner.

Place au duel des cibles. Manon et Shauna s’affrontent. Il s’agit d’une épreuve de logique mais c’est lunaire puisque Manon et Shauna ne comprennent rien aux règles ! Le Power Player a pu donner un avantage à l’une d’elles : tester le jeu pendant quelques minutes. Il le donne à Manon. Le duel se déroule ensuite et sans grande surprise, c’est Manon qui le remporte !



Vincent jubile de savoir que c’est Shauna qu’il va affronter. C’est l’heure de l’Affrontement. Shauna doit absolument démasquer le Power Player afin d’éviter l’élimination ! Elle appelle un à un ceux qu’elle ne soupçonne pas. A la fin, il ne reste plus que Nathalie et Vincent ! Nathalie ne comprend pas ce qu’elle fait là et Vincent s’inquiète.

SPOILER qui sera le premier éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, ce sera l’heure de la première élimination. Mais qui Shauna va-t-elle désigner : Vincent ou Nathalie ? Suspense, on vous dira tout dimanche soir.

The Power, le replay du 10 avril

Si vous avez manqué l’épisode 5 ce vendredi 11 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 14 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 6.