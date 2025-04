The Power du 17 avril : qui aura le contre-pouvoir ? (résumé, spoiler + replay épisode 9)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 17 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 9 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’ils sont attachés en deux groupes. Sarah et Vivian sont en plein clash, le groupe adverse se régale.











Manon réussit à calmer Vivian. Quand les joueurs peuvent se détacher, Vincent essaie de calmer Sarah. Ils sont convaincus que Vivian est le Power Player.

Vivian décide de changer de chambre, il ne peut plus supporter Vincent et Sarah. Giovanni l’accueille.

Delta réunit ensuite tout le monde. Il est l’heure d’un nouveau jeu pour remporter un indice sur le Power Player ! Mais une seule personne va pouvoir tenter de le remporter et c’est le Power Player qui l’a choisie ! C’est Nathalie. Elle doit choisir d’emmener quelqu’un avec elle, elle désigne Sarah et ça déçoit Cindy.



Nathalie doit enfiler un costume composé de 80 ballons. Elle doit franchir une parcours jonché de cactus, guidée par Sarah. Nathalie n’est pas efficace et pète ses ballons les uns après les autres, certains la soupçonne de faire exprès. Ça amplifie les soupçons sur Lou !

Maxence s’isole avec Cindy, il lui propose d’aider Sarah et Vincent en douce. Cindy veut absolument le dissuader, en lui sous-entend qu’elle sait qui est le Power Player. Maxence se demande si ce n’est pas elle ! Elle lui demande de lui faire confiance, elle lui promet de lui donner des explications plus tard.

Delta réunit encore tout le monde, c’est l’heure de découvrir qui est la 2ème cible aux côtés de Sarah. Verdict : c’est Vincent ! Résultat, ça relance les soupçons sur Vivian.

SPOILER et le contre-pouvoir va à…

Dans l’épisode de demain, place au jeu du contre-pouvoir. Et c’est Robin qui va le remporter ! Il va accéder à la salle du contre-pouvoir, où il pourra voir si 6 visages dont celui du Power Player.

The Power, le replay du 17 avril

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 17 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 18 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.