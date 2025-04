The Power du 23 avril : qui sera la 1ère cible ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 13)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 13 du mercredi 23 avril 2025 – C’est parti pour l’épisode 12 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sarah désigne Cindy comme Power Player. Sarah se sauve donc et Cindy est éliminée.











Cindy est en larmes, encore sous le choc de la trahison de Jessica. Et avant de partir, elle compte bien régler ses comptes avec Jessica et Lou. Face à Cindy, Jessica ment ! Ça tourne au gros clash et Cindy s’en va, déçue.

Le lendemain, l’ambiance est détenue mais Delta se prépare à intégrer un nouveau player : Maïssane ! Un retour qui se fait à une condition, Delta lui confie un rôle qu’elle découvre à l’écran… Elle va être liée au destin du Power Player ! S’il est éliminé, elle le sera aussi. Maïssane accepte.

Delta réunit les joueurs pour la désignation du nouveau Power Player. Ils se rendent un à un dans la salle du pouvoir. Et c’est finalement Manon qui est la Power Player ! Elle stresse déjà et Maïssane aurait préféré se retrouver avec quelqu’un d’autre.



Manon décide de ne rien dire à son alliance, elle fait comme si de rien était. Mais l’alliance adverse doute déjà de Manon !

L’alarme retentit dans la maison. Delta leur donne rendez-vous à la piscine pour une pool party. Ils découvrent quelqu’un aux platines… La personne a un casque et tout le monde se demande qui c’est. Delta annonce qu’elle a une surprise de taille : l’arrivée d’un nouveau joueur ! Ils découvrent Maïssane ! Manon comprend que ça va être son alliée alors qu’elle n’a aucune confiance en elle.

SPOILER

Dans l’épisode de demain, Manon et Maïssane sont contraintes de s’allier. Delta annonce qui est la première cible : il s’agit de Lou ! Et un jeu est organisé pour remporter un indice sur le Power Player. Maïssane remporte la première partie de l’indice pour détourner tous les soupçons avec brio.

The Power, le replay du 23 avril

Si vous avez manqué l’épisode 13 ce mercredi 23 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 24 avril à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 14.