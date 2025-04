The Power saison 2 : Vincent a-t-il été éliminé par Shauna ? Réponse !

Publicité





Qui va être éliminé ce soir dans l’épisode 6 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9 ? Alors que Shauna se retrouve face à Vincent et Nathalie, elle doit démasquer le Power Player pour l’éliminer et sauver sa peau. A-t-elle désigné Vincent ? Réponse !











Non ! Shauna a finalement désigner Nathalie Marquay-Pernaut, et Vincent est donc sauvé ! Quant à Shauna, elle est la première éliminée de la saison et on peut qu’elle n’a pas beaucoup réfléchi…

Rendez-vous ce soir sur W9 pour découvrir ce nouvel épisode de « The Power ».