C dans l’air du 27 juin 2025 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 27 juin 2025, invités et sommaire – Ce vendredi et comme chaque soir sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 27 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ CHRISTINE KERDELLANT, Journaliste économique et essayiste.

Avec un budget de 15 millions d’euros et 200 invités triés sur le volet, Jeff Bezos, patron d’Amazon, célèbre son mariage en grande pompe à Venise du 26 au 28 juin, suscitant la colère des habitants de la ville.

⬛ Retraites, santé : coup de chaud pour François Bayrou



La porte-parole du gouvernement l’avait annoncé : le budget 2026 sera un « cauchemar ». Les premières mesures confirment des économies douloureuses, notamment dans la santé. Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, a annoncé 1,7 milliard d’euros de coupes dès 2025. Les hausses tarifaires promises aux kinés et médecins libéraux sont reportées à 2026. L’hôpital, les arrêts de travail, les ALD et les remboursements de médicaments sont également visés.

Autre dossier sensible : le transport sanitaire. Le gouvernement maintient la pression sur les taxis dans le cadre de la réforme des tarifs. « Pas d’autre solution », affirme Catherine Vautrin.

Sur les retraites, les tensions persistent. Malgré quatre mois de concertation infructueuse, le Premier ministre François Bayrou refuse de parler d’échec. Il évoque des « avancées », comme l’objectif d’un retour à l’équilibre en 2030 et le maintien du départ à 64 ans. Il appelle les partenaires sociaux à reprendre les discussions sous dix à quinze jours.

Mais la CFDT refuse, dénonçant l’absence de réponse sur la pénibilité et le financement du système. « Pas d’accord sans réparation sur la pénibilité », a-t-elle prévenu.

Face à cette impasse, le Premier ministre menace de trancher seul. Le PS a annoncé une motion de censure, même si le RN ne devrait pas la soutenir. À l’approche du budget, l’exécutif entre dans une zone de turbulences, annonçant une rentrée sociale à hauts risques.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce jeudi 26 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.