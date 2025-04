The Voice du 26 avril 2025 : la demi-finale en direct ce soir sur TF1, qui ira en finale ?

Publicité





The Voice du 26 avril 2025, extrait vidéo – C’est la demi-finale de la saison de The Voice qui vous attend en direct ce soir sur TF1. Après les auditions à l’aveugle, les groupes et les battles, les coachs – Zaz, Florent Pagny, Vianney, et Patricia Kaas – arrivent dans la dernière ligne droite avant la finale !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





The Voice 2025 : présentation de la demi-finale

Lors de cette demi-finale, huit talents vont offrir aux coachs et aux téléspectateurs de nouvelles prestations de haut vol, démontrant toute l’étendue de leurs capacités. Pour pour cette demi-finale, qui aura lieu en direct, les coachs seront rejoints par un super coach : Jean-Louis Aubert.

Et Gims sera présent sur la scène de The Voice ce soir.



Publicité





Les équipes pour la demi-finale

La team Zaz : Maag, Neven, et Gianni

La team Patricia Kaas : Laelia, Mickaël, et Aidan Rohr

La team Florent Pagny : Il Cello, César Varadero, et Emilio

La team Vianney : Kilonga, Mega, et The Joyful Key

The Voice du 26 avril 2025, bande-annonce

vidéo à venir

The Voice 2024, ça continue ce samedi soir dès 21h10 sur TF1 et bien sûr sur TF1+ pour voir ou revoir les émissions et/ou les prestations de chaque talent en replay.