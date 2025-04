Echappées Belles du 26 avril : direction Bruxelles ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 26 avril 2025 – C’est deux numéros du magazine « Échappées belles » qui vous attend ce samedi soir sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « Bruxelles, le temps d’un week-end » suivi d’une rediffusion.





Echappées Belles du 26 avril 2025, à 21h – « Bruxelles, le temps d’un week-end » (inédit)

Bienvenue à Bruxelles et dans sa région, une destination surprenante, parfaite pour un week-end riche en découvertes. Capitale de la Belgique et de l’Europe, Bruxelles séduit par sa facilité d’accès et son irrésistible mélange d’humour, d’histoire, de nature et de convivialité.

Un dicton belge bien connu dit : “On ne rit pas de tout, mais on peut rire de beaucoup.” Il résume bien l’état d’esprit des Belges, et en particulier des Bruxellois, réputés pour leur chaleur humaine et leur espièglerie. Ici, on ne manque jamais une occasion de s’amuser et de partager sa bonne humeur, comme en témoignent les nombreux événements festifs, sportifs ou culturels qui rythment la vie de la ville.



Le temps d’un week-end, Ismaël Khelifa partira à la rencontre de figures emblématiques et hautes en couleur, qui lui feront découvrir les multiples facettes de Bruxelles et de ses alentours. Chaque étape de ce voyage sera l’occasion d’explorer un nouveau visage de cette métropole vibrante et si proche de chez nous.

Mais alors, qu’est-ce qui rend les Bruxellois si attachants et si doués pour dénicher le côté drôle de la vie, quelles que soient les circonstances ? Où puisent-ils cette âme d’éternels enfants ?

Echappées Belles du 26 avril à 22h30 – « Aveyron, un souffle nouveau » (rediffusion)

Terre d’histoire et de caractère, l’Aveyron a de quoi combler toutes les envies : dépaysement, gastronomie, aventure, découvertes et sites d’exception. Cinquième plus grand département de France, il offre une richesse insoupçonnée. Composé de vastes régions naturelles, l’Aveyron se distingue par une géographie spectaculaire, mêlant harmonieusement des paysages aussi beaux que variés, à l’image des Causses et des Cévennes.

Ce territoire authentique, riche d’une forte identité, séduit de plus en plus les jeunes générations et les citadins en quête de sens, qui choisissent de s’y installer, redonnant vie à des zones autrefois oubliées. Jérôme Pitorin part à la rencontre de ces nouveaux habitants, porteurs de projets innovants et profondément attachés à leur terre.

