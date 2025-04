Un Si Grand Soleil spoiler : Blamont mis en examen, Manu prêt à céder à la tentation ? (épisode du 4 avril 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1613 du 4 avril 2025 – On peut dire que la police va s’enliser dans l’enquêteur sur le tireur fou dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Alors que dans quelques jours, Blamont va être mis en examen pour son rôle de maître chanteur, il donne quelques infos à la police pour retrouver le tueur… Mais c’est maigre !











Publicité





Et pendant qu’Elise profite d’une soirée off avec Elodie au restaurant, le tueur s’apprête à faire une nouvelle victime ! Il est sur un toit, charge son arme et cible une femme dans la rue…

Pendant ce temps là, Manu retourne à la salle de sport deux jours d’affilée. Eve se pose des questions alors qu’à la salle, Manu retrouve Rebecca… La vétérinaire décide d’être cash avec Manu : il lui plait et elle pense que c’est réciproque ! Manu ne dément pas être attiré par Rebecca mais il lui explique qu’il est en couple et amoureux, il ne veut pas faire souffrir sa compagne…

Janet tente de parler à Alain au sujet de Clément, qui se sent mal qu’il ne lui parle plus et qu’il ignore ses appels… Mais Alain est très remonté, pour lui leur amitié est terminée !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : Manu dérape, Suzanne en danger, les résumés jusqu’au 11 avril 2025

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici