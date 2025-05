C à vous du 13 mai 2025 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 mai 2025, invités et sommaire – Nouveau numéro inédit ce mardi soir sur France 5 pour Anne-Elisabeth Lemoine et son équipe de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 La France peut-elle se passer d’immigration du travail ? On en parle avec Hakim El Karoui, fondateur du cabinet Volentia, président du club XXIème siècle et expert du think thank Terra Nova

🔵 Procès Gérard Depardieu : condamné à 18 mois de prison avec sursis pour agressions sexuelles, il fait appel. On reçoit Alice Augusti, grand reporter société et violences sexistes et sexuelles pour le magazine ELLE, et Marion Dubreuil, journaliste judiciaire.



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : L’humoriste Constance pour son spectacle “Inconstance” du 5 au 20 juin au théâtre de l’atelier et en tournée dans toute la France

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Rebecca Beaufour, cheffe propriétaire du restaurant Dante, Paris 10e

🔵 Dans la Suite de C à vous : Anne Parillaud et Pascal Légitimus pour leur pièce “Le bémol” à partir du 3 juin au théâtre des Variétés ; et Christophe Bourseiller pour son livre “Ce monde me rend fou” disponible aux éditions Rivages

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 13 mai 2025 à 19h sur France 5.