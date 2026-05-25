Un Si Grand Soleil du 26 mai : Margot terrifiée face à Atlan qui... (résumé épisode 1930 en avance)

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Un si grand soleil du 26 mai 2026, spoiler résumé de l’épisode 1930 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 26 mai 2026.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







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Manu vient parler à Atlan devant la fac. Il veut lui parler de Michel Feyssard, le fameux témoin. Manu a découvert que c’est l’un de ses anciens élèves ! Atlan assure ne pas se souvenir de l’avoir croisé. Manu parle d’un faux témoignage contre Loubet et se demande à qui ça profite… Atlan assure qu’il ne le connait pas, Manu lui demande de rester joignable.

Florent s’en va travailler, Cécile remarque que Margot est soucieuse. Cécile veut lui parler de son client, Margot annonce que ce ne sera bientôt plus son client : il l’a agressée hier soir ! Elle explique qu’il a essayé de l’embrasser et elle a du le gifler pour qu’il arrête. Elle ne réalise toujours pas, elle se sent incapable de continuer à le défendre. Cécile valide sa décision et elle a des choses à lui dire sur lui…



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Dans le tram, Salomé est avec son père mais elle ne l’écoute pas. Il lui dit qu’elle doit penser à faire ses cartons. Salomé s’énerve et lui parle mal. Elle dit qu’elle va grimper avec Clara ce soir. Elle confie en avoir marre de sa bande au lycée… Son père s’inquiète.

Au lycée, Pablo confie qu’il cherche un petit job. Noura remarque qu’Alexis stalke Clara sur les réseaux. Les autres se moquent de lui. Salomé arrive et les ignore, Noura décide d’aller lui parler… Pablo lui conseille de la laisser tranquille mais Noura y va quand même. Elle lui demande si elle a déjà essayé les sites de rencontres, elle pense qu’elle ne va pas bien. Salomé l’envoie balader, elle ne cherche personne.

Atlan attend Margot pour lui dire qu’il regrette son attitude de la veille. Il assure qu’il n’y aura plus de malentendu et il lui parle de son entrevue avec le capitaine Léoni. Il lui demande se renseigner en utilisant son lien avec la juge, sa soeur. Margot comprend qu’il lui demande de violer le secret de l’instruction. Elle lui annonce que leur collaboration s’arrête ici et maintenant ! Atlan la plaque contre le mur et l’attrape à la gorge ! Il dit qu’elle va faire ce qu’il lui demande, sinon son neveu en subira les conséquences. Il lui dit qu’à vélo Achille sera vulnérable face à une voiture lancée à pleine vitesse. Margot est bouleversée.

Au lycée, Salomé dit à Pablo que la situation est gênante. Elle jure qu’elle a essayé de passer à autre chose mais elle n’y arrive pas… Pour elle ce n’était pas une bêtise : elle est encore dans cette tente avec lui et elle est sure que lui aussi. Pablo lui dit qu’elle se trompe. Salomé pense qu’il n’assume pas, Pablo s’en va.

Claudine retrouve Jérémy au parloir, il dit qu’il n’en peut plus et fait des crises d’angoisse. Elle lui dit de s’accrocher : elle va le sortir de là ! Jérémy lui parle de l’échec de la confrontation. Claudine assure que l’enquête n’est pas finie. Elle lui demande de leur faire confiance à Clément et à elle.

Salomé est à l’escalade avec Clara. Clara dit qu’elle n’a pas d’autres potes… Dans le tram du retour, Salomé avoue qu’elle a couché avec Pablo. Et au lycée c’est compliqué, d’autant que sa meuf c’est sa pote. Elle lui parle de la prof de maths qui l’a recadrée… Clara lui dit qu’elle mérite mieux. Quand Salomé descend, Clara regarde le profil de Sabine sur le site du lycée…

Pendant ce temps là, Pablo fait les courses. Il découvre une annonce d’offre d’emploi à l’épicerie. Il en parle à Hugo et Sabine en rentrant. Hugo est réticent, Sabine pense que c’est pas une si mauvaise idée et l’encourage à le laisser essayer. Pablo assure que ça n’impactera pas ses résultats.

Margot retrouve Atlan, elle lui donne l’élément qui va être ajouté au dossier et qui remet en cause le témoignage de Feyssard. C’est la maîtresse de Feyssard, elle confirme qu’ils étaient ensemble le soir du meurtre. Il n’a donc pas pu voir Jérémy ! Atlan récupère son adresse. Margot lui demande qu’il promette de ne pas faire de mal à son neveu…

Plus tard, Atlan met un couteau dans son blouson. Il attend la maîtresse de Feyssard. Celle-ci arrive à vélo… Atlan enfile sa cagoule et fonce !

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