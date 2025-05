C dans l’air du 9 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 9 mai 2025, invités et sommaire













C dans l’air du 9 mai : invités et le sommaire

⬛ Régis Genté, journaliste pour RFI et Le Figaro spécialisé dans l’ex-espace soviétique, partagera son point de vue sur la démonstration militaire de la Russie le 9 mai 2025. Cet événement, perçu comme un message adressé à l’Occident, s’est déroulé en présence de milliers de soldats et d’une vingtaine de chefs d’État étrangers.

⬛ Léon XIV, pape anti-Trump ?



« Habemus Papam ! » Il est 19h15 lorsque la célèbre annonce résonne sur la place Saint-Pierre. Un nouveau pape, le tout premier Américain de l’histoire, s’apprête à être présenté au monde catholique. Il s’agit de Robert Francis Prevost, qui a choisi le nom de Léon XIV. Dans son premier discours, empreint d’un appel à la paix, il déclare avec force : « Le mal ne triomphera pas ! »

Âgé de 69 ans, Prevost est souvent décrit comme le plus latino des cardinaux américains. Fils d’un père français et d’une mère italienne, il incarne une Église engagée sur les questions sociales et ouverte sur le monde. Sur le réseau X, lorsqu’il était encore cardinal ou évêque, il n’hésitait pas à critiquer les positions de Donald Trump, notamment sur la question migratoire. Ce dernier lui a néanmoins adressé ses félicitations sur Truth Social : « Quel grand honneur pour notre pays ! »

Léon XIV prend la tête d’une Église catholique confrontée à un déclin de la pratique religieuse, malgré plus d’un milliard de fidèles dans le monde. Face à une crise des vocations et de la foi, il devra envisager des réformes profondes. Un paradoxe toutefois : en France, le nombre de baptêmes d’adultes ne cesse d’augmenter, ayant même doublé en deux ans.

Mais quelle position adoptera l’Église face aux grands enjeux contemporains comme le genre ou l’écologie ? L’affaire des violences sexuelles reste aussi un défi majeur pour Léon XIV. Selon une enquête des journalistes Laetitia Cherel et Marie-France Etchegoin, le Vatican aurait été informé des abus commis par l’abbé Pierre.

Le pontificat de Léon XIV s’inscrira-t-il dans la continuité de celui de François ? Comment l’Église compte-t-elle répondre aux défis du XXIe siècle ? Et surtout, que savait réellement le Vatican sur l’abbé Pierre ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 9 mai 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.