Mask Singer : quelle célébrité derrière le costume de la Vache ? Les indices !

Mask Singer saison 7 indices sur la Vache – Place au second prime de la saison 7 de « Mask Singer » ce vendredi soir. Parmi les 6 nouveaux costumes à découvrir ce soir : la Vache. On vous donne les premiers indices pour tenter de la démasquer !





Suite des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Mask Singer saison 7 : quelle célébrité sous le costume de la Vache ?

Parmi les personnages les plus intrigants de cette nouvelle saison de Mask Singer, la Vache suscite déjà un vif intérêt. Ce soir, les téléspectateurs vont enfin pouvoir découvrir sa première prestation… et elle promet d’être mémorable !

Premier indice de taille : la Vache est un homme. Mais pas n’importe qui ! Kev Adams, membre du jury, le connaît très bien. Il confie même avoir travaillé avec lui par le passé et semble certain de l’avoir reconnu. Selon lui, la performance vocale s’annonce incroyable, un vrai show à ne pas manquer.



De son côté, Élodie Poux pense elle aussi avoir percé le mystère. Elle ne cache pas son admiration pour la célébrité cachée sous le masque, qu’elle décrit comme « l’une des raisons pour lesquelles elle fait ce métier ». Une déclaration forte qui laisse penser que la Vache serait un humoriste emblématique.

Alors, qui se cache sous ce costume à la fois drôle et mystérieux ?

Et s’il s’agissait de de Franck Dubosc ? Ou Gad Elmaleh ? Plus d’indices ce soir sur TF1 et la première vidéo de la Vache est à découvrir sur TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 9 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger