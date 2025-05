Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth trouve des infos chocs sur Clémence, Rebecca stoppe tout ! (épisode du 14 mai 2025)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1641 du 14 mai 2025 – Les choses risquent bien de mal tourner pour Clémence dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil ». Si la mère de Flore a le beau rôle pour l’instant, Elisabeth ne compte pas la lâcher et elle va découvrir des informations chocs à son sujet !











En effet, Elisabeth, qui n’apprécie pas Clémence et se montre jalouse, va engager un détective privé pour en savoir plus à son son sujet. Elle découvre que l’ex d’Alain a été sanctionnée il y a 15 ans dans l’hôpital dans lequel elle exercait, pour harcèlement moral au travail ! Et elle avait un compagnon avec lequel elle était pacsé à Nice avant de tout quitter du jour au lendemain pour s’installer à Montpellier !

Et justement, à l’hôpital de Montpellier, après David, c’est Yasmine qui fait les frais des propos désobligeants de Clémence… Pas sûr que son arrivée fasse l’unanimité auprès du personnel soignant. Face à Alain, Elisabeth ne dit rien, le temps de recueillir des témoignages au sujet de Clémence…

Pendant ce temps là, après avoir surpris Manu fouillant dans son téléphone en pleine nuit, Rebecca craint d’être démasquée et stoppe tout ! Elle appelle son fournisseur en stéroïdes pour annuler une livraison et elle annonce à Eve que leur relation s’arrête là. Elle lui explique avoir surpris Manu qui fouillait son téléphone et pour elle c’était la limite à ne pas franchir. Eve est déçue de Manu le confronte mais il nie…



Manu a-t-il fait capoter l’enquête en attirant l’attention de Rebecca ?

