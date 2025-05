C l’hebdo du 10 mai 2025 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C l’hebdo du 10 mai 2025, invités et sommaire – Ce samedi soir et comme chaque week-end sur France 5, Aurélie Casse vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C l’hebdos ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h55 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C l’hebdo du 10 mai : les invités et le sommaire

🔵 « Xavier Dupont de Ligonnès s’est probablement suicidé » : Le psychiatre Daniel Zagury se met dans la tête du tueur, avec les journalistes Jacques Pradel et Anne-Sophie Martin

🔵 Comment la France est-elle redevenue une société d’héritiers ? Faut-il en finir avec l’héritage ? Le sondeur Jérôme Fourquet et la grand reporter

Caroline Michel-Aguirre sont nos invités



🔵 Dans la suite de C l’hebdo :

– André Manoukian pour “Le Grand Échiquier – Spécial Charles Aznavour” diffusée le jeudi 29 mai à 21:10 sur France 2 et son émission « Château ! » chaque dimanche à 12:55 sur France 3

– Bruno Guillon nous parle de ses émissions « Bruno sur Fun Radio » du lundi au vendredi de 6h à 10h et « Chacun son Tour » du lundi au samedi à 11h20 sur France 2

– Anouchka Delon rend hommage à son père dans C l’hebdo à l’occasion d’une exposition qui lui est consacrée au Festival de Cannes

Extrait vidéo

🔴 Famille Arnault : la fabrique des héritiers. « C’est un seigneur féodal. (…) Il y a cette volonté très forte de créer une dynastie. » explique @CaroMichel2, grand reporter au @Le_NouvelObs, dans #CLHebdo ce soir dès 18:55 avec @AureCasse. pic.twitter.com/HIjvgbbkhE — C l’hebdo (@clhebdo5) May 10, 2025

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C l’hebdo » ce samedi 10 mai 2025 à 19h sur France 5.