20h30 le samedi du 10 mai 2025 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Il est consacré à Louane et à l’Eurovision, à une semaine du concours.





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le samedi » du 10 mai 2025 : La France et l’Eurovision

Le 17 mai prochain, Louane relèvera un véritable défi : remporter l’Eurovision et offrir enfin à la France une victoire attendue depuis près de cinquante ans. La dernière fois que le pays a triomphé remonte à 1977, grâce à Marie Myriam et sa chanson L’Oiseau et l’Enfant.

Depuis, la France entretient une relation mouvementée avec ce concours, faite de désillusions et de rendez-vous manqués. L’émission 20h30 le samedi revient sur cette histoire chaotique, entre espoirs déçus et figures emblématiques : de ABBA à Georges Pompidou, en passant par Dani, France Gall, Claude François, Nicoletta ou encore Ray Charles.



