Demain Nous Appartient du 21 mai : Damien fait une découverte choc ! (résumé + vidéo épisode 1948 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1948 de DNA – Damien et Charles sont toujours retenus captifs dans deux chambres ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que Damien cherche des indices sur place, il fait une découverte choc…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 21 mai 2025 – résumé de l’épisode 1948

Fidèle à ses habitudes, Damien Julliard inspecte minutieusement sa cellule, à l’affût du moindre indice susceptible de lui révéler l’endroit où il se trouve. Son attention se porte soudain sur un prospectus coloré : une affiche annonçant une soirée électro datée du 19 juin 2010. À en juger par l’expression de Damien, cet élément semble crucial pour identifier son agresseur.

Pendant ce temps, à l’hôpital Saint-Clair, Karim Saeed poursuit son enquête sur la disparition des fils Julliard. Il interroge Marianne au sujet du gaz utilisé pour endormir Damien… Marianne découvre avec stupeur qu’on a volé deux bonbonnes à l’hôpital ! Karim et Michaël demandent qui a accédé à l’armoire : c’est Noor !



Publicité





Traqué par Lorie, Bart redouble de ruse pour passer inaperçu… De son côté, Marine apporte une mauvaise nouvelle à Victoire et Samuel.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : nouveau drame chez les Julliard ! (vidéo épisode du 23 mai)

VIDÉO Demain nous appartient du 21 mai – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.