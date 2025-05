Plus Belle La Vie du 21 mai 2025 : Ariane alerte Jean-Paul, Durieux va très loin (résumé + extrait vidéo épisode 337 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 21 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 337 de PBLV – Ariane va alerter Jean-Paul au sujet du procureur cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Mais Durieux est très fort et il va la piéger…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 mai 2025 – résumé de l’épisode 337

Au commissariat, Ariane confie à Jean-Paul qu’elle sait qui a tenté de tuer la juge Colbert. Selon elle, c’est Durieux. Elle lui raconte la violente dispute à laquelle elle a assisté la veille : Durieux menaçait la juge, qui semblait pétrifiée. Jean-Paul peine à y croire, mais Ariane insiste. Elle affirme que la scène était très tendue et que la juge était bouleversée. Quand elle lui a demandé si tout allait bien, Colbert n’a pas répondu. Ariane lui explique que Durieux la harcèle, même si elle n’a aucune preuve. À ce moment, Jean-Paul reçoit un message : la sœur de la juge est sortie du coma.

À l’hôpital, Boher interroge la sœur. Il lui explique qu’elle n’était pas la cible de l’attaque, puis lui demande si elle se souvient de quelque chose. Elle évoque une voiture blanche ou grise et deux personnes à proximité, mais dit ne pas y avoir prêté attention.



Ariane confronte ensuite le procureur Durieux. Elle lui dit qu’elle voit clair dans son jeu. Il fait mine de ne pas comprendre, mais elle insiste, évoquant la juge Colbert. Elle feint même d’être jalouse. Durieux juge son attitude déplacée et la remballe. Il comprend qu’elle cherche à le piéger pour obtenir des aveux. Ariane le prévient : il doit laisser Colbert tranquille. Elle affirme qu’elle trouvera des preuves et qu’il tombera. Lorsqu’il s’éloigne, elle coupe discrètement un enregistrement.

Plus tard, Charlotte montre à Jean-Paul une balle qu’elle a examinée. Elle révèle qu’il s’agit d’une arme atypique et qu’elle doit poursuivre ses recherches. Non loin de là, Durieux les observe discrètement… Jean-Paul demande à Ariane d’aller ranger des scellés, alors qu’il lui reste deux personnes à interroger. De son côté, Durieux demande à Ariane de reprendre un interrogatoire, soulignant qu’elle sait comment pousser les gens à bout. Ariane veut d’abord s’occuper des scellés, mais Durieux insiste : elle obéit. Une fois seul, Durieux en profite pour voler les scellés et les glisser dans sa poche.

À la résidence, Nisma prend des nouvelles de Steve et lui demande s’il a besoin de quelque chose. Il l’ignore. Elle tente de le rassurer, lui disant qu’il n’a pas à culpabiliser : il aurait donné son rein quoi qu’il arrive, parce qu’il est une bonne personne, incapable de laisser quelqu’un mourir. Mais Steve l’envoie balader. Il lui reproche de l’avoir quitté sous prétexte qu’il était « trop gentil ». Nisma se défend : ce n’est pas pour ça, elle a simplement paniqué à cause de son envie d’avoir cet enfant. Steve répond qu’il a changé d’avis. Nisma lui dit qu’il ferait un super papa, qu’il ne doit pas changer. Steve s’en va. Plus tard, Steve fait ses adieux à ses mères, qui repartent. Elles sentent qu’il a changé. Ils partagent un câlin avant leur départ.

Steve retrouve Jules. Il reconnaît avoir mal agi et lui présente ses excuses. Jules lui répond qu’il tient beaucoup à lui et ne veut pas le perdre. Il s’inquiète de son attitude sombre. Steve lui avoue que rien ne sera plus jamais comme avant.

De son côté, Thomas annonce à Zoé qu’il a trouvé un endroit tranquille pour leur week-end de révisions, mais Zoé semble peu enthousiaste. Plus tard, Aya prépare ses vacances tandis que Zoé fait grise mine, dégoûtée par son week-end à venir. Thomas lui remet ses pourboires non réclamés : au moins 250 euros ! Zoé décide d’utiliser cette somme pour offrir un beau cadeau à sa mère pour la fête des mères. Zoé part ensuite faire du shopping avec Aya pour chercher un cadeau. Elle confie qu’elles se sont beaucoup rapprochées cette année, et qu’elle veut vraiment marquer le coup pour sa mère.

