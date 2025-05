Demain Nous Appartient spoiler : Bart fait une rencontre... (vidéo épisode du 7 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Bart a décidé de profiter de la vie et qu’il enchaine les filles sur les applis de rencontres dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient », Mona va se mettre en tête de le caser… Et dans quelques jours, Bart va faire une rencontre grâce à la cuisinière du Spoon !











Mona se fait passer pour la tante de Bart et il lui envoie une ostéopathe soit disant car il a le dos bloqué ! Résultat, Gloria débarque chez Bart. Il est très gêné et lui explique que Mona n’est absolument pas sa tante et que son dos se porte très bien.

Bart, visiblement pas insensible au charme de Gloria, lui propose d’entrer boire un verre. Mais elle décline… Vont-ils se revoir ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l'épisode 1938 du 7 mai 2025 : Bart rencontre Gloria

